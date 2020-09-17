Индивидуальные предприниматели и юридические лица, обслуживающиеся в банке «Точка» или проводящие через него эквайринговые операции, могут получить финансирование от МКК «Папа Финанс» с автоматическим погашением займа с эквайринговой выручки, говорится в совместном релизе компаний.

Так, клиентам «Точки» стали доступны займы до 1,5 млн рублей под 3,5% в месяц на срок до девяти месяцев.

Рассчитывать на получение займа могут те предприниматели, которые имеют эквайринговое обслуживание в «Точке» не менее четырех месяцев, требований к обороту нет, а лимиты рассчитываются, исходя из среднего ежемесячного оборота клиента.