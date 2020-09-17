Компании – застройщики малоэтажного жилья, входящие в организацию «Деловая Россия», направили в Минстрой письмо с предложениями по развитию рынка индивидуального жилищного строительства, пишет РБК . Речь идет о программе «Сельская ипотека », которая, как считают авторы, «включает в себя ряд ограничений и нормативно-правовых пробелов, которые являются тормозящими факторами для развития отрасли».

Пользу программы «Сельская ипотека» нивелируют бюрократические препоны, связанные с участием Минсельхоза в согласовании заявок на получение ипотечного продукта, считают застройщики. Министерство может принимать решения в течение 20 дней, а покупатель с учетом всех процедур на получение ипотеки может ожидать решения банка до 30 календарных дней, указали авторы письма. Они отметили, что для девелоперов, которые строят частные дома за собственные средства, подобные сроки согласования повышают риск-ориентированность вложений и становятся неприемлемыми. «Деловая Россия» предлагает исключить участие Минсельхоза из процедур согласования заявок либо ограничить срок принятия решения одним – тремя днями.

Банки уполномочены принимать решения об одобрении ипотеки самостоятельно, пояснил автор инициативы, владелец группы «Удача» Владимир Прохоров. Если человек берет ипотечный кредит даже по программе субсидирования, банки не отправляют документы на согласование в Минстрой. Это излишняя бюрократическая процедура, считает Прохоров.

Фактическое рассмотрение заявок министерством сейчас занимает от одного до трех дней, заявил представитель Минсельхоза. Там напомнили, что на необходимости согласовывать реестры заемщиков с Минсельхозом настояло само банковское сообщество. Минсельхоз проверяет, будет ли в рамках программы дом куплен или построен непосредственно на сельской территории и не одобряли ли ранее потенциальному заемщику сельскую ипотеку.

Также застройщики недовольны тем, что заемщик не может одновременно одобрить сельскую ипотеку в нескольких банках. Компании из «Деловой России» просят Минстрой «поручить соответствующим службам провести мониторинг фактов монополизации рынка кредитных продуктов с наличием бюджетных субсидий отдельными кредитно-финансовыми организациями». Еще один блок предложений «Деловой России» касается нечеткости требований, которые предъявляются к жилым домам для участия в программе. Предлагается установить перечень требований к домам, пригодным для проживания. Так, дома должны находиться преимущественно в жилой зоне согласно градостроительным документам; несущие конструкции дома должны быть работоспособны и не приходить в негодность во время эксплуатации; в жилье можно безопасно входить и выходить, передвигаться внутри и пользоваться инженерным оборудованием; теплоизоляция жилья должна обеспечивать влажность в холодный период не более 60% и температуру в отапливаемых помещениях не менее +20° C; жилое помещение нельзя размещать в подвале и на цокольном этаже.