Второй этап программы возврата части средств за туры по России может стартовать в октябре, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах форума «Доступная Арктика».

«Мы рассчитываем, что второй этап программы стартует в октябре. Точную дату мы озвучим чуть позднее. В том числе это будет зависеть от того, как быстро мы вместе с нашими коллегами сможем внести изменения в действующие правила предоставления субсидии», — сказала Догузова.

Сроки проведения второго этапа продажи туров и проживания в гостиницах с кешбэком планируется «значительно расширить», отметила она. «Мы рассчитываем, что возможность приобретать туры в рамках второго этапа у наших граждан будет не менее 1,5 месяцев», — сообщила она.