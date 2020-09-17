ВТБ улучшил условия программы «Беззалоговый автокредит» для клиентов, приобретающих транспортное средство по двум документам, без подтверждения дохода и занятости. Максимальная сумма кредита увеличена с 500 тыс. до 1 млн рублей, сообщили в банке.

Программа «Беззалоговый автокредит» распространяется на новые и подержанные автомобили без ограничения по возрасту транспортного средства, а также на моторизированную технику: мотоциклы, снегоходы, квадроциклы и т. д. Кредит оформляется без первоначального взноса в сумме от 100 тыс. до 1,5 млн рублей, при этом нет необходимости оформлять каско и передавать автомобиль в залог банку. При оформлении займа в сумме до 1 млн рублей потребуются только паспорт и второй документ, подтверждать доход и занятость не нужно. Срок кредитования составляет от года до пяти лет, на принятие банком решения уходит от 30 минут.



Минимальная ставка по беззалоговому кредиту составляет 8,4% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок, включая дисконт в 0,5—1 процентный пункт для зарплатных клиентов. Подать заявку на кредит можно на сайте банка или в точках продаж автокредитов , оформить — как в центрах автокредитования ВТБ, так и в автосалонах.