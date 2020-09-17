Спрос на крупные суммы валюты (более 2 тыс. долларов) вырос в условиях пандемии, пишут «Известия» , ссылаясь на данные ЦБ. Если в феврале и марте люди, покупавшие валюту на сумму более 5 тыс. долларов, в совокупности приобрели 31,6 млн долларов и 44,21 млн долларов, то в мае и июне объемы выросли до 310,6 млн долларов и 607,2 млн долларов соответственно. Еще больше было желающих купить валюту на сумму от 2,001 тыс. до 5 тыс. долларов. В мае спрос составил 370,65 млн долларов, в июне — 824,3 млн долларов. Совокупный объем (1,194 млрд долларов) оказался максимальным для этих двух месяцев за последние шесть лет.

В целом в июне россияне купили валюты на 1,932 млрд долларов, что в 2,3 раза больше апрельского показателя (846,63 млн долларов).

По мнению экспертов, тренд на покупку валюты продолжается, но дальше он будет уже не столь массовым. Однако сейчас идет плавная девальвация рубля, которая может ускориться в любой момент, поэтому не исключены дальнейшие крупные покупки валюты. На приобретение валюты традиционно влияет сезонность, начало лета и весь отпускной сезон — это период повышенного спроса на доллары и евро, поскольку граждане планируют отдых. Но этот год не похож на предыдущие из-за роста интереса к крупным суммам, отметили эксперты.

Согласно исследованию Sberbank CIB, режим самоизоляции спровоцировал падение импорта товаров и услуг более чем на четверть, а также заметное сокращение денежных переводов за рубеж, тогда как отток капитала оказался не столь масштабным — 13,3 млрд долларов во II квартале. Эти факторы и оказали поддержку рублю в начале пандемии. Из-за отложенного спроса резко выросло потребление, в Россию стали возвращаться трудовые мигранты, и наметилось восстановление денежных переводов за рубеж, а отток капитала усилился, говорится в исследовании. В результате курс российской валюты пошел вниз.

В ближайшие месяцы рубль останется под воздействием привычных внешних и внутренних факторов — от цены на нефть и геополитической обстановки до возможности второй волны пандемии, новых санкций, политики ФРС и ЦБ и т. д., считают аналитики. Если не будет серьезных шоков, к концу года национальная валюта может вернуться в диапазон 71–73 рубля за доллар и 84–87 рублей за евро, особенно если после президентских выборов в США санкционная премия будет постепенно уходить из цен российских активов, отметили аналитики. Но более вероятно постепенное ослабление российской денежной единицы до 79–81 рубляза доллар и 95–96 рублей за евро.