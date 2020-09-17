В России пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся в нескольких регионах продажей билетов в театры и на спортивные мероприятия по завышенным ценам, сообщает Следственный комитет РФ. Как уточняется, в мероприятиях по раскрытию незаконной деятельности приняли участие сотрудники МВД и Росфинмониторинга.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 180 Уголовного кодекса РФ (о незаконном использовании средств индивидуализации товаров (работ, услуг) организованной группой) по факту незаконной реализации через Интернет билетов по завышенной стоимости на мероприятия, проводимые Мариинским театром. У фигурантов отсутствовало разрешение правообладателя на продажу билетов, при этом в доменном имени сайта, созданного продавцом, использовался товарный знак Мариинского театра, следует из релиза.

В рамках этого уголовного дела были проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской, Астраханской областях, в ходе которых у соучастников изъяты платежные карты, компьютерная техника, черновые записи и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

По данным следствия, участники преступной группы в период с 2018 по 2020 год создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ, а также спортивных организаций. Речь идет о таких организациях, как Большой театр, Мариинский театр, МХТ им. А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и др.

«Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 млрд рублей. Полученные денежные средства поступали на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на номинальных руководителей, а затем выводились в наличный денежный оборот и распределялись между участниками преступной группы», — рассказали в СК.

В противоправную деятельность было вовлечено более 50 человек: IT-специалисты, сотрудники кол-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы. «В целях конспирации оператором доменных имен являлись иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило с использованием интернет-телефонии», — указано в релизе Следственного комитета. Реализация билетов осуществлялась через кол-центры, располагавшиеся в Москве и Владимире.



На данный момент работа сайтов, через которые велась незаконная реализация билетов, прекращена. Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств причастности лиц, совершивших данное преступление, указывают в СК.

