В столице могут запустить систему «Народный каршеринг». Об этом написал в своей колонке заместитель мэра города, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Его пятничный материал, опубликованный на сайте департамента, посвящен развитию цифровых сервисов в московском транспорте.

«Можно подумать над интересным цифровым решением — практикой использования совместного транспорта. Мы прорабатываем запуск «Народного каршеринга». Вы сможете сдать свой автомобиль в качестве сервиса краткосрочной аренды, когда вы им не пользуетесь», — написал, в частности, заммэра.

Он привел статистику, согласно которой более 90% времени личный автомобиль проводит без движения.

«Ваша машина сможет заработать вам деньги, а городу — помочь разгрузить дороги», — подчеркнул Ликсутов.

«Приложение будет собственностью правительства Москвы, и мы будем внимательно смотреть профили пользователей на наличие опыта вождения и стажа управления транспортным средством», — рассказал он.



Глава столичного департамента транспорта уточнил, что собственник авто сам сможет определить, кому разрешить брать в аренду свою машину (с учетом возраста, опыта пользователя и других факторов) и где нужно будет ее вернуть.

В своей колонке Ликсутов в том числе приводит контактную информацию для направления предложений по новейшим технологиям и решениям для транспорта Москвы. Он обещает, что изучит их сам, а авторам самых интересных будет предложено принять участие в их реализации.

