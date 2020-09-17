Норма сбережений населения до конца 2020 года останется на повышенном уровне, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, во время пандемии бизнес тратил свои сбережения на арендные платежи и заработные платы, в то время как население свои сбережения увеличивало.

«Да, эти сбережения в какой-то период перешли из формы депозитов в банках в наличную, мы это видим, но для того, чтобы эти сбережения иметь на случай необходимости покупки продуктов в период изоляции. И есть сбережения с точки зрения предосторожности: когда люди считают, что впереди — ситуация неопределенности, они, конечно, склонны в некотором смысле сберегать больше», — объяснила глава ЦБ.

«Мы видим, что, скорее всего, во второй половине этого года норма сбережений останется на повышенном уровне», — добавила она. При этом глава ЦБ назвала фактором неопределенности то, что будет происходить с нормой сбережений после 2020 года.