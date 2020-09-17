В Банке ДОМ.РФ новые клиенты могут открыть карту с кешбэком до 10% с бесплатным обслуживанием до двух месяцев, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Льготный период распространяется и на мультивалютные карты, которые можно открыть одновременно в трех валютах: рубли, доллары США и евро. Специальные условия предусмотрены также в рамках программы лояльности — повышенный кешбэк до двух месяцев начисляется при минимальном обороте от 5 тысяч рублей», — говорится в релизе.

Льготный период по карте предоставляется до конца месяца, следующего за месяцем оформления карты. После его окончания устанавливаются стандартные условия обслуживания — комиссия не взимается при сумме безналичных покупок от 5 тыс. рублей в месяц, а повышенный кешбэк начисляется при минимальном обороте от 15 тыс. рублей.

На бесплатное обслуживание по истечении льготного периода могут рассчитывать и держатели карт, оформившие в банке кредит или вклад вне зависимости от суммы оборота по карте, а также держатели карты «Мир», получающие на нее пенсию.