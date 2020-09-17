Обладатели «дальневосточного гектара» смогут оформить его в собственность или долгосрочную аренду, если используют эту землю в соответствии с определенными критериями. Они установлены постановлением правительства, которое утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Как напомнили в правительстве, программа «Дальневосточный гектар» существует с 2016 года. По ней все граждане России могут бесплатно получить до 1 га земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производством пищевой и непищевой продукции, ремеслами, оказанием социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, а затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями. Ранее они не были прописаны в законодательстве. Теперь этот пробел восполнен.

В перечень вошли четыре критерия, гражданин вправе выбрать любой из них:

наличие на земельном участке объекта капитального строительства (в том числе незавершенного);

вложения в эту землю в размере не менее 30 тыс. рублей;

в случае продажи продукции, произведенной или выращенной на этом участке, — не менее 30 тыс. рублей дохода от такой деятельности на момент подачи заявления;

наличие результатов деятельности по выбранному направлению освоения участка.

Для подтверждения соответствия заявки одному из этих критериев необходимо представить соответствующие документы. При наличии на участке объекта капитального строительства также потребуется выписка из единого государственного реестра недвижимости либо технический план, если строительство еще не завершено. Проверка сведений уполномоченным органом не должна превышать десять рабочих дней.

