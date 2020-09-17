Арбитражный суд Москвы взыскал с бывших владельцев и руководства банка «Открытие» 289,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.



«Подтверждаем факт», — сказали в банке.

Летом прошлого года Банк России от имени «Открытия» подал в Арбитражный суд Москвы иск к бывшим владельцам и руководству кредитной организации. Ответчиками по делу выступили бывший акционер «Открытия» АО «Открытие холдинг» и его совладелец Вадим Беляев, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич, бывший вице-президент Геннадий Жужлев, экс-глава совета директоров Рубен Аганбегян и бывший член совета директоров Елена Будник.

Тогда в ЦБ отмечали, что расчет убытков осуществлен в отношении средств, предоставленных на поддержание ликвидности в форме депозитов, а также в отношении средств, выделенных на проведение докапитализации банка. При этом вложения денежных средств управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) в уставный капитал рассматривались как предоставление денежных средств на срок 20 лет по ставке 0%.

Банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ РФ Фонд консолидации банковского сектора в августе 2017 года.