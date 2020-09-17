Во II квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума (11 468 рублей) располагали 19,9 млн россиян, или 13,5% населения страны, что больше на 1,3 млн человек, или на 0,8 процентного пункта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

По сравнению с I кварталом 2020 года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 0,9 п. п. (в I квартале 2020 года показатель составлял 12,6%).



«Росту численности малоимущего населения способствовало снижение деловой активности в период пандемии и, как следствие, снижение реальных денежных доходов», — поясняется в сообщении ведомства.

Вместе с тем в объеме денежных доходов населения за II квартал 2020 года учтены 359,4 млрд рублей, которые были выделены правительством в качестве дополнительных мер социальной поддержки населения в период пандемии.

Большая их часть была предназначена семьям с детьми. Это позволило смягчить экономические последствия ограничительных мер и минимизировать рост числа жителей страны с доходами ниже прожиточного минимума, отмечает Росстат.