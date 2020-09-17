Поступления в федеральный бюджет от штрафов, возмещения ущерба и санкций составят 81 млрд рублей в 2021 году, 79,2 млрд рублей в 2022 году и 80,5 млрд рублей в 2023 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на предстоящую трехлетку, которая есть в распоряжении ТАСС.

Более половины прогнозируемой ежегодно суммы штрафов поступит в федеральный дорожный фонд, в частности за возмещение вреда, причиняемого транспортными средствами тяжелее 12 тонн, а также за вред, причиненный автодорогам транспортными средствами, перевозящими тяжеловесные грузы. Объем поступлений от таких штрафов составит 43,9 млрд рублей в 2021 году, 45,8 млрд рублей в 2022 году и 47,7 млрд рублей в 2023 году.

Поступления от штрафов за административные правонарушения, посягающие на права граждан, составят по 3 млрд рублей ежегодно.

Поступления от штрафов за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций составят 2,9 млрд рублей в 2021 году, 2,7 млрд рублей в 2022 году и 2,6 млрд рублей в 2023 году.