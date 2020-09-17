Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

«С начала года механизмом воспользовались уже более 19 тысяч человек в 80 регионах страны. Объем выданных кредитов превысил 37,7 миллиарда рублей, заявок в банки поступило на сумму 272 миллиарда рублей от порядка 125 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи — 17 лет, средняя ставка — 2,7%. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на реализацию программы выделен 1 млрд рублей. «С учетом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития и уже привлекло дополнительные средства в объеме 500 миллионов рублей», — сообщили в Минсельхозе.

По данным министерства, потребность банков в субсидии из федерального бюджета для продолжения работы в 2021 году, с учетом уже выданных кредитов, составляет более 9 млрд рублей. «Министерство продолжит работу по повышению эффективности реализации сельской ипотеки», — отметили в Минсельхозе РФ.