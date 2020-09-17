Большинство россиян не берут деньги в долг у родных и друзей, показывают данные опроса, проведенного банком «Открытие». Так, 33%, в том числе 37% в Москве и Московской области, не испытывают нужды в деньгах, а еще 28% не берут взаймы у родных и друзей принципиально.

В ходе опроса 20% граждан заявили, что постоянно берут в долг небольшие суммы. Больше всего таких на Урале — 26%, меньше всего — в Центральном федеральном округе: 15%. Еще 15% опрошенных занимали в этом году у родных и друзей крупные суммы, при этом 9% из них брали в долг из-за COVID-19. Наиболее высока доля тех, кому пришлось занимать крупную сумму из-за коронавируса, на Северном Кавказе (14%), тогда как в Северо-Западном федеральном округе таких оказалось лишь 3%.

Четверть опрошенных готовы поддержать финансами родственников и друзей в случае необходимости. Из них 17% постоянно дают взаймы родственникам и друзьям небольшие суммы, а 8% готовы ссудить крупную сумму. В этом отношении наиболее щедры жители Уральского (33%) и Сибирского (29%) федеральных округов. Только 10% респондентов заявили, что принципиально не дают в долг. Выше всего доля таких ответов в Южном федеральном округе (13%), ниже всего — на Дальнем Востоке (3%).

Из-за отсутствия свободных средств не давали денег взаймы в 2020 году 37% россиян, в том числе 61% жителей Северного Кавказа и 29% жителей Москвы и Московской области. Еще 26% респондентов заявили, что к ним никто не обращался с просьбой о деньгах.

В случае крайней необходимости 30% россиян могут одолжить родным и близким сумму до 5 тыс. рублей. 14% заявили, что готовы дать в долг при форс-мажорных обстоятельствах от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. 7% согласны раскошелиться на 10—20 тыс. рублей, 5% — на 20—30 тыс., по 3% — на суммы от 30 тыс. до 50 тыс. и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Свыше 100 тыс. рублей готовы одолжить другу или родственнику 2% россиян (4% жителей Москвы и Московской области, никто в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах).

Четверть респондентов готовы попросить у родственников взаймы не более 5 тыс. рублей. 13% готовы взять в долг от 5 тыс. до 10 тыс., 6% — от 10 тыс. до 20 тыс., по 4% — от 20 тыс. до 30 тыс. и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 2% готовы взять взаймы 50—100 тыс. рублей, и еще 2% — свыше 100 тыс. (в Северо-Западном федеральном округе таких 5%).

В случае необходимости в деньгах 22% респондентов предпочитают обращаться в банк, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Наиболее популярен такой подход на Северо-Западе (26%), наименее распространен — на Северном Кавказе (12%) и Дальнем Востоке (13%). Еще 8% сначала обратятся в банк, и только если там откажут в необходимой сумме, попросят в долг у родственников и друзей (в том числе 11% на Урале и лишь 4% на Северном Кавказе).

В ходе опроса также выяснилось, что 28% предпочтут занять у родственников и друзей, потому что можно отдавать без процентов и нет жестких сроков возвращения долга. Наиболее высока доля сторонников такого способа решения финансовых проблем на Дальнем Востоке (38%) и в Московском регионе (31%). Реже всего так готовы поступать сибиряки (23%) и жители Северо-Западного федерального округа (24%).



Опрос был проведен по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18—60 лет с медианным доходом 30—60 тыс. рублей в месяц в городах с населением более 100 тыс. человек.

