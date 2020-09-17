Минтруд предлагает направлять безработных граждан на переобучение дистанционно с помощью портала «Работа в России». Проект федерального закона размещен для общественного обсуждения, сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Именно с помощью портала «Работа в России» мы перевели регистрацию для получения пособий по безработице в центрах занятости в онлайн-формат. Сегодня мы продолжаем совершенствовать портал и расширять его функционал. Подготовленный проект федерального закона позволит направлять безработных граждан на переобучение онлайн с помощью новых возможностей портала «Работа в России», — сказал Котяков, которого цитирует ТАСС, на встрече со студентами РГСУ после подписания соглашения о сотрудничестве.

В пресс-службе Минтруда уточнили, что теперь у безработных появится возможность получить направление на переподготовку прямо на портале «Работа в России», без личного посещения центров занятости. Для этого предлагается интегрировать на портал образовательные организации.

«В число новых функций площадки войдут подбор образовательных программ, отчетность о результатах обучения и дальнейшем трудоустройстве, размещение работодателями информации о потребности в работниках на краткосрочную занятость, создание единой базы предложений по краткосрочной занятости на рынке труда, порядок формирования. Проект федерального закона размещен на портале regulation.gov.ru для общественного обсуждения», — уточнили в министерстве.

В настоящее время, по данным Минтруда, количество официально зарегистрированных безработных в России составляет более 3,6 млн.

Котяков также сообщил, что персональные уведомления о мерах поддержки россияне начнут получать до конца года.

«Государством предусмотрено большое количество мер поддержки для различных жизненных ситуаций. К сожалению, граждане не всегда обладают полной и достоверной информацией о них. Современные технологии позволяют при наступлении того или иного жизненного события определять, как именно государство может поддержать гражданина, и проинформировать его о полагающейся социальной помощи», — сказал он.



Как отметили в Минтруде, планируется, что персональные уведомления о праве на меры социальной поддержки граждане по всей стране начнут получать до конца года, а получение консультации в едином контакт-центре взаимодействия с гражданами станет возможным во втором полугодии 2021 года.