Спад ВВП России в августе замедлился до 4,7% в годовом выражении, а за январь — август 2020-го экономика снизилась на 3,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности».

«По оценке Минэкономразвития России, в августе продолжилось улучшение динамики ВВП — падение сократилось до минус 4,3% год к году по сравнению с минус 4,6% год к году в июле. Снижение ВВП по итогам восьми месяцев 2020 года оценивается на уровне минус 3,6% год к году», — сказано в сообщении.

В министерстве отмечают, что поддержку восстановлению оказало улучшение показателей добывающего комплекса и сохранение высоких темпов роста в сельском хозяйстве.

Отмечается также, что оценка за июль была скорректирована на 0,1 процентного пункта в сторону понижения с учетом пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности.