Принятые в России меры для поддержки граждан и бизнеса во время коронавирусного карантина были эффективными и «тщательно выверенными», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как передает РБК , Пескова попросили ответить на претензии главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что на помощь населению и бизнесу можно было бы потратить больше средств, в частности из Фонда национального благосостояния.

«В целом принятые меры в Кремле считают эффективными, своевременными и тщательно выверенными», — ответил Песков. «Существует огромное количество стран, потративших больше денег, но это не привело к лучшему положению бизнеса», — добавил представитель Кремля.

В колонке для РБК Кудрин написал , что правительство могло потратить больше денег на поддержку населения. «Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла бедность. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь — как гражданам, так и бизнесу», — указал он.

Кудрин привел в пример кризис 2008—2009 годов, когда было потрачено более половины резервного фонда: с 4 трлн рублей он тогда уменьшился до 1,8 трлн. Сейчас же «ФНБ почти не тратится», несмотря на то что в начале 2020 года в него перечислили еще 3,3 трлн рублей.

В начале сентября Минфин сообщил, что впервые с конца 2017 года начал использовать средства ФНБ для финансирования бюджетного дефицита. В августе Минфин снял доллары, евро и фунты стерлингов со счета ФНБ в Центробанке и обменял на 3,56 млрд рублей, чтобы профинансировать бюджетный дефицит . Годовой дефицит может достигнуть 5 трлн рублей, указывает РБК.

Последний раз Минфин покрывал дефицит бюджета за счет Резервного фонда (который тогда выполнял функцию нынешнего ФНБ, после чего был ликвидирован) в конце 2017 года. В сентябре того же года Минфин использовал валюту из ФНБ для покрытия дефицита Пенсионного фонда.

На стратегической сессии Московского финансового форума 8 сентября министр финансов Антон Силуанов рассказал, что для поддержки экономики и доходов населения во время пандемического кризиса Минфину пришлось распечатать резервы и прибегнуть к увеличению госзаимствований.



«Нам пришлось резко увеличить заимствования, нам пришлось прибегнуть к нашей подушке безопасности — Фонду национального благосостояния, нам пришлось и выделять приоритеты среди расходов. Действительно, в этом году у нас дефицит бюджета будет около 4% ВВП, а изначально мы планировали профицит чуть менее 1% ВВП», — пояснил Силуанов, добавив, что пришлось сконцентрировать все ресурсы, чтобы отреагировать должным образом на вызовы.