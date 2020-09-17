ЦБ сегодня сохранил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 4,25%, оправдав ожидания рынка. После недавней пресс-конференции заместителя председателя ЦБ Алексея Заботкина, который в своем выступлении подчеркнул, что инфляция в августе превзошла ожидания, консенсус-прогноз рынка консолидировал свои ожидания вокруг сценария паузы: 38 из 42 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg накануне сегодняшнего заседания, прогнозировали, что регулятор возьмет паузу.

Сегодняшний пресс-релиз уделяет большое внимание возврату инфляционного давления, связывая его с восстановления спроса: В своем сегодняшнем пресс-релизе ЦБ четко разделил краткосрочный и среднесрочный горизонты. Краткосрочно внимание регулятора направлено на масштаб инфляционных рисков. По мнению ЦБ, инфляция в последние месяцы превышает ожидания, что регулятор связывает с восстановлением спроса. Это мнение подтверждается и тем, что Росстат недавно улучшил оценку спада ВВП за 2К20 с первоначальных 8,5% г/г всего до -8,0% г/г. В то же время в прогнозе на ближайшие годы все еще преобладают дезинфляционные риски, и во время своей пресс-конференции сегодня глава ЦБ отметила слабость спроса как внутреннего, так и внешнего.

Мы считаем, что пресс-релиз создает почву для того, чтобы взять паузу: В отличие от предыдущих пресс-релизов, мы считаем, что риторика сегодняшнего комментария ЦБ стала более жесткой. По нашему впечатлению, релиз ЦБ потенциального готовит почву для того, чтобы сохранять ставку на неизменном уровне в течение некоторого времени. Стоит упомянуть, что в отличие от Минэкономразвития, которое улучшило свой прогноз спада ВВП за 2020 с -4,8% г/г до -3,9% г/г на этой неделе, ЦБ все еще придерживается гораздо более консервативного прогноза спада на уровне от -4,5 до -5,5% на этот год. Складывается впечатление, что понижение ставки станет возможным только тогда, когда регулятор повысит свой прогноз рост до более приемлемого уровня; до этого момента у него будет возможность апеллировать к фактору опережающего восстановления спроса как к источнику инфляционного давление.

Мы считаем, что всплеск спроса носит сезонный характер и связан с закрытием внешних границ, и по-прежнему ждем снижения ставки еще на 25 б.п. до конца этого года: Хотя мы разделяем мнение ЦБ о том, что инфляция в последние месяцы опережала ожидания, мы не уверены в причинах этого тренда. Одним из возможных факторов могли быть закрытые внешние границы, что привело к смещению спроса в пользу внутреннего потребления в летние месяцы и вызвало инфляционное давление, которое, может сойти на нет по мере завершения сезона отпусков. Тот факт, что в сентябре Росстат сообщил о дефляции на уровне 0,1% в период с 1 по 14 сентября, скорее, подтверждает это сезонное объяснение инфляционного давления. Таким образом, мы ожидаем, что в ближайшие месяцы инфляция должна вернуться обратно к уровню 0,3% м/м, что, на наш взгляд, соответствует конъюнктуре снижения реальных располагаемых доходов населения, ожидаемой для этого года. Именно поэтому мы считаем, что к концу года ЦБ понизит ставку еще один раз до уровня 4,0%.

Пауза на заседании 23 октября – наш базовый сценарий: Из сегодняшнего пресс-релиза можно сделать два вывода. Первый заключается в том, что ЦБ не будет спешить понижать ставку и что период паузы может продлиться дольше, чем мы ожидали изначально. Таким образом, мы ожидаем, что регулятор возьмет паузу на заседании 23 октября; кроме того, хотя мы в базовом сценарии ждем снижения ставки в декабре, вероятность этого движения в свете тональности сегодняшнего релиза снижается. Второй вывод заключается в том, что дно цикла понижения ставки пока не наступило, и мы, таким образом, подтверждаем наш прогноз снижения ставки до уровня 3,5% в 2021.