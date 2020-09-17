Правительство России предложило отсчитывать минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются налогом, не с момента оформления собственности, а с момента покупки такой квартиры по договору долевого участия. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс, уточняет ТАСС.

Согласно действующему законодательству, налогоплательщики освобождаются от НДФЛ в размере 13% при продаже жилья, если владели им в течение минимального срока. Такой срок составляет пять лет, а при продаже квартиры, которая получена в дар от члена семьи, по наследству или в порядке приватизации, — три года.

Таким образом, минимальный срок отсчитывается с момента оформления квартиры в собственность. Теперь же правительство предложило считать его с момента оплаты квартиры по договору долевого участия.



«В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или доли (долей) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли в нем в соответствии с указанным договором», — говорится в законопроекте.