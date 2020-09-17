Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства восстановит права более чем 4,3 тыс. обманутых жителей в 11 регионах России. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

«Приняли решение по домам сразу в 11 регионах, что поможет восстановить в правах более 4,3 тыс. человек. Очень важно сейчас не сбавлять обороты. Призываю регионы еще активнее включаться в работу», — цитирует пресс-служба Хуснуллина. По словам вице-премьера, процесс пошел активнее, механизмы Фонда защиты прав дольщиков доказали свою эффективность.

Решения приняты по 33 домам, это проекты 18 застройщиков-банкротов, уточнил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. По его словам, в проектах, где не была вовремя сделана консервация объектов, застройщики-банкроты допустили строительный брак или использовали некачественные материалы, более 200 дольщиков получат компенсации. «Это проекты компании «Союз-строй» в Башкортостане, «СРСУ-2» в Свердловской области, «Фонд жилищного строительства» в Саратовской области и «СтройДом» в Белгородской области», — цитирует Тимофеева пресс-служба.

Решение о завершении строительства принято по проектам компаний «Инман» в Челябинской области, «Тареал» и «Норман ЛО» в Ленинградской области, «Контакт» и «Стройметаллинвест» в Краснодарском крае, «Промжилстрой» в Орловской области и по другим проектам.