Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособностиТрансстройбанка без подтверждения. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВ-» со «стабильным» прогнозом.



«Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока действия рейтинга, отказом банка от актуализации рейтинга и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам», — поясняется в релизе агентства.