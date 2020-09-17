Порядка 15% реструктурированных ипотечных кредитов могут выйти на просрочку платежей к концу 2020 года. Такую оценку дала ТАСС генеральный директор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет.

«К концу года мы ожидаем, что лишь не более 15% реструктурированных ипотечных ссуд может выйти на просрочку. Это часть кредитов, по которым кредитные каникулы заканчиваются к концу октября. Большинство же заемщиков восстановят графики своих платежей или рефинансируют кредит по более низкой по сравнению с установленной в первоначальном договоре ставке», — отметила она.

В агентстве отметили, что объем ипотечных кредитов, попавших под условия программ реструктуризации (как в рамках господдержки в условиях пандемии, так и по собственным программам банков), на начало сентября составил около 400 млрд рублей, или порядка 5% от совокупного ипотечного портфеля. При этом на ипотечные каникулы в рамках федеральных программ приходится только 0,9% ипотечных ссуд в портфелях банков.



По словам Розенцвет, в значительной степени программы банков по реструктуризации розничных кредитов можно считать более эффективной мерой по сравнению с госпрограммами кредитных и ипотечных каникул (по 106-ФЗ и 76-ФЗ соответственно). Аналитик связывает это с тем, что условия госпрограмм (превышение установленного лимита на размер реструктурируемого кредита или несоответствие критерию ухудшения финансового состояния заемщика) привели к невысокому уровню одобрения заявок. Так, из 1,6 млн заявок физлиц на реструктуризацию различных кредитов лишь 162 тыс. заявок были одобрены в рамках 106-ФЗ (из них около четверти приходится на кредитные каникулы по ипотеке) и еще 12 тыс. одобренных заявок — непосредственно на ипотечные каникулы по 76-ФЗ. Остальные реструктуризации проходили по собственным программам банков.