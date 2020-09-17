В этом году произошел резкий рост числа банкротств граждан — на 62% за январь — август 2020-го, пишут «Известия» . По данным «Федресурса», показатель увеличился до 64 тыс. граждан. Как пояснили эксперты, «виновниками» всплеска стали индивидуальные предприниматели (ИП), которые проходят процедуру банкротства как физлица. Согласно данным Seldon, за период с января по август 2020 года было начато банкротство 6,9 тыс. юрлиц, что на 23,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Заявления о банкротстве подали свыше 15 тыс. ИП, что на 33,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

Эти показатели расходятся как с официальной статистикой ФНС, так и с сообщениями арбитражных управляющих на проекте «Федресурс». В налоговой службе сообщили, что за первое полугодие 2020 года в ведомство было подано 199 заявлений о признании ИП несостоятельным против 274 за аналогичный период 2019-го. В «Федресурсе» рассказали, что за январь — август 2020 года количество банкротств ИП составило 874, что на 8,6% меньше, чем в январе — августе 2019-го.

Как пояснил банкротный юрист Михаил Алексеев, подавляющее большинство ИП сначала подают документы на прекращение деятельности, а потом банкротятся уже как физлица. По его словам, в статистику именно ИП, как правило, попадают те предприниматели, процедуру банкротства которых инициируют кредиторы. Переходом в другую категорию можно объяснить резкий всплеск банкротств физлиц в этом году. По прогнозу Seldon, в очищенном варианте по итогам года численность банкротов среди ИП может достичь почти 22 тыс. человек.

По словам экспертов, ситуация, в которой оказались ИП во время пандемии, практически полностью «обнулила» выручку и в незначительной степени позволила снизить издержки. Микробизнес, работающий в сфере услуг, как правило, не в состоянии создать финансовую подушку, поэтому кризис вызвал массовое количество банкротств. Банкротства ИП — это реальность для тех, кто не смог (или не захотел) переориентироваться в онлайн-формат. Как подтверждают данные Seldon, среди предпринимателей наибольшее число банкротств в 2020 году пришлось на оптовую и розничную торговлю. В лидерах среди регионов вновь, как и в прошлом году, оказались Москва и Московская область, а также Краснодарский край и Свердловская область, в этот раз в топ-5 не попал Санкт-Петербург, который уступил свое место Башкортостану.