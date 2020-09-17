Число акционеров Сбербанка за год выросло более чем в два раза за счет притока физлиц, сообщила журналистам заместитель председателя правления кредитной организации Белла Златкис. При этом доля нерезидентов в акционерном капитале снизилась.

Всего у Сбербанка 581,3 тыс. акционеров. «Это в 2,3 раза больше, чем в 2019 году», — сказала Златкис. По ее словам, основный прирост был обеспечен за счет притока физлиц, сейчас среди акционеров Сбербанка их 573 тыс. человек. Это связано со снижением ставок по вкладам и повышенным интересом граждан к фондовому рынку .



На любого миноритарного акционера приходится не более 3% от акционерного капитала, добавила старший вице-президент — руководитель блока «Финансы» Александра Бурико. Доля акционеров — физических лиц в капитале выросла до 4%. Удельный вес нерезидентов снизился до 43,75% (в прошлом году было больше 45%).