Объем трансграничных переводов из России за рубеж в июле 2020 года составил 837 млн долларов, пишет РБК . Это рекордный показатель с октября 2018 года (856 млн долларов), следует из статистики ЦБ. Основной объем этих средств был направлен в страны СНГ — 686 млн долларов, оставшаяся часть (152 млн) — в страны дальнего зарубежья.

Рынок трансграничных переводов начал падать в марте и достиг локального минимума в апреле, опустившись до 302 млн долларов. Восстановление началось в мае, когда из России было переведено за рубеж 490 млн долларов, но общий объем переводов по-прежнему уступал уровням 2019 года (на 27,7%). В июле объем переводов из России превысил показатели апреля на 177%, а прошлогодние — на 15,6%. В Россию за этот же месяц было переведено 279 млн долларов — это самый высокий показатель с декабря 2019 года (306 млн).

По мнению экспертов, на объем переводов повлиял отложенный спрос — во время весенних ограничений многие банковские платежные агенты, которые оказывают услуги по приему переводов, не работали. Отложенный спрос на услугу был со стороны мигрантов, теперь они переводят то, что скопилось у них за месяцы ограничений, отметили эксперты. По данным Росстата, в первом полугодии 2020 года в Россию из-за рубежа приехали 272,5 тыс. мигрантов, большая часть из них (247,7 тыс.) прибыли из стран СНГ.

Рынок денежных переводов восстановился еще в июне, в июле и августе рост продолжился, считает руководитель платежной системы Contact Сергей Нестеров. Июль и август — традиционно пиковые месяцы на этом рынке, что связано с сезонной особенностью работы клиентов. Также в конце июля — начале августа был один из крупнейших мусульманских праздников, на него тоже пришелся пик денежных переводов за рубеж, отметил Нестеров.