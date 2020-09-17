Банк России все еще видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. На сегодняшнем заседании совета директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.



«В базовом прогнозе мы все еще видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — сообщила Набиуллина. Для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2021 году также необходимо сохранение мягких денежно-кредитных условий, добавила она.

Напомним, в проекте «Основных направлений денежно-кредитной политики» Центробанка на 2021—2023 годы отмечается, что при нормализации экономической ситуации и стабилизации инфляции вблизи целевых 4% Банк России может вернуть ключевую ставку к 5—6% годовых. По словам главы регулятора, пока о повышении ставок говорить рано и переход к нейтральной ставке возможен только во второй половине или к концу прогнозного периода.