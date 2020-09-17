Планы Банка России купить бизнес-центр «Оружейный» потеряли свою актуальность на фоне пандемии, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.



По словам председателя Центробанка, уроки пандемии показывают, что значительная часть работы без ущерба для качества может быть на постоянной основе переведена на удаленный режим. «Не все могут быть переведены на удаленный режим, но значительная часть может быть переведена. Мы сейчас этот вопрос внутри ЦБ обсуждаем и примем некоторые решения для этого. А сделка по покупке здания, мы считаем, потеряла свою актуальность», — отметила Набиуллина.

Напомним, в конце 2019 года стало известно, что Банк России планирует купить бизнес-центр «Оружейный», который принадлежит Сбербанку и «МегаФону». Здание оценивалось в 88 млрд рублей.