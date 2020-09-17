Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 18 сентября, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России. Это связано с двумя основными факторами: активным восстановлением спроса после периода самоизоляции, а также ослаблением рубля из-за общего повышения волатильности на мировых рынках и усиления геополитических рисков», — отмечается в релизе.

Большинство опрошенных Банки.ру аналитиков ожидали, что ключевая ставка останется без изменений . По мнению экспертов, на решение в пользу паузы указывали движение инфляции к цели и восстановление экономики быстрее прогнозов, а также возросшие геополитические риски на фоне протестов в Белоруссии, отравления оппозиционера Алексея Навального и приближающихся выборов президента США.



Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля , 22 марта и 26 апреля 2019 года, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня , 26 июля , 6 сентября , 25 октября , 13 декабря 2019 года и 7 февраля 2020-го принимал решение снизить ее. На заседании совета директоров 20 марта ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, 24 апреля снизил ее на 50 б. п. до 5,5%, 19 июня — на 100 б. п. до 4,5%, а 24 июля — на 25 б. п. до 4,25%.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 23 октября.