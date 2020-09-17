Дайджест российских СМИ к утру 18 сентября
📰 Правительство планирует выпустить инфраструктурные облигации на 1 трлн рублей — это позволит компенсировать сокращение бюджета и финансирования национальных программ, а также сохранить объемы строительства, пишут «Ведомости», ссылаясь на вице-премьера Марата Хуснуллина. За счет инфраструктурных облигаций можно финансировать и инженерную инфраструктуру, и транспорт, и социальную инфраструктуру, программы комплексного развития, отметил он. «ДОМ.РФ» создаст специализированное общество проектного финансирования и будет организовывать выпуск его облигаций на фондовом рынке.
📰 Непрерывная модернизация Единой информационной системы в сфере госзакупок и прирост числа пользователей потребовали ее переноса на серверы собственного центра обработки данных Минфина в Дубне, пишет «Коммерсант». Объем миграции составил около 1,4 петабайта данных. Это позволило на четверть увеличить IT-мощности ведомства. Минфин продолжит развивать системы цифрового госуправления, «Электронный бюджет» и его платежную систему, а также системы заказчиков и подрядчиков.
📰 Среднедневной объем акций европейских компаний составил 0,8 млн евро за три недели с начала торгов, рассказали «Известиям» представители Санкт-Петербургской биржи. Но остается вопрос, что делать с европейской валютой после покупки — ЕЦБ держит ключевую ставку на нулевом уровне, фактическая доходность по депозитам в евро во всем мире становится отрицательной. В России отрицательные ставки по вкладам запрещены законом, поэтому большинство банков либо вовсе отказываются от депозитов в евро, либо вводит псевдоотрицательные ставки в виде комиссий за обслуживание таких счетов.
📰 Платежные данные пользователей интернет-магазинов под управлением платформы Magento стали целью масштабной хакерской атаки, пишет «Коммерсант». В России на опасной версии платформы работают около 450 сайтов, уже скомпрометирован как минимум 41 из них. В Sanguine Security полагают, что хакеры автоматизировали процесс взлома и использовали уязвимость, которая в августе продавалась вместе с видеоинструкцией на одном из хакерских форумов русскоязычным продавцом. Уязвимость содержится в первой версии Magento, поддержку которой Adobe прекратила 30 июня.
📰 За восемь месяцев текущего года банки смогли предложить коллекторам на треть меньше просроченных долгов, чем годом ранее, пишет «Коммерсант». По данным СРО «НАПКА», банки выставили на продажу коллекторам 137 млрд рублей просроченной задолженности. На фоне ужесточения конкуренции со стороны коллекторов и роста качества портфелей в этот период средняя цена сделок достигла исторического максимума. Эксперты прогнозируют, что к концу года объем предложения долгов может превысить показатели 2019 года, но не уверены, что цены сохранятся на рекордных значениях.
Нет комментариев