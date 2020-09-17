Власти США предъявили обвинения в краже криптовалюты на сумму не менее 16,8 млн долларов двум россиянам. Соответствующее заявление опубликовано накануне на сайте Министерства юстиции Соединенных Штатов, передает ТАСС.

Согласно опубликованному документу, обвинения предъявлены Дмитрию Карасавиди и Данилу Потехину, которые ранее в среду были внесены в санкционный список Министерства финансов США, связанный с преступлениями в киберсфере. По утверждению американских властей, граждане РФ организовали мошенническую схему, с помощью которой в 2017—2018 годах украли средства как минимум в трех видах криптовалюты на общую сумму, составлявшую на тот момент не менее 16,8 млн долларов. Обвинительное заключение, опубликованное в среду, было оформлено еще 18 февраля текущего года.

В общей сложности россиянам предъявлены обвинения в преступном сговоре, компьютерном и электронном мошенничестве, отмывании денег и хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах. В случае признания их виновными по всем пунктам обвинения Потехину и Карасавиди грозит максимально до 59 лет заключения, а также штраф в размере не менее 1,25 млн долларов.

По утверждению Минюста США, американским властям удалось конфисковать 6 млн долларов украденных средств в виде наличных, а также «несколько миллионов долларов» в виде криптовалют, обменный курс которых к американскому доллару постоянно меняется. Минюст США подчеркивает, что россияне до признания их виновными остаются на свободе.

Ранее в среду Министерство финансов США внесло в санкционный список, связанный с преступлениями в киберсфере, Дмитрия Карасавиди из Москвы 1985 года рождения и Данила Потехина из Воронежа, точный год рождения которого не указывается. По данным Минюста, он может быть 1990 или 1995 года рождения.



Согласно выводам американских властей, Потехин создал ряд доменов, которые выдавались за реальные биржи криптовалют, что позволяло ему и его сообщникам похищать виртуальные средства граждан и компаний. Карасавиди же, по мнению ведомств США, занимался отмыванием этих полученных незаконным путем средств.