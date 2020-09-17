Всемирная торговая организация (ВТО) констатировала замедление роста мировой торговли услугами с марта по сентябрь. Это отмечается в ее докладе, опубликованном в Женеве. Указывается, что разработанный ВТО индекс «Барометр торговли услугами», отражающий тенденции в глобальной коммерции, составляет сейчас 95,6 пункта, что ниже, чем в марте этого года (96,8) и чем в сентябре прошлого года (98,4).

«По состоянию на 17 сентября индекс равнялся 95,6 пункта, что является самым слабым показателем из известных», — отмечают авторы доклада. По их словам, «рост торговли услугами во II квартале испытывал замедление, и последнее по времени снижение отражает как слабеющие темпы глобального экономического роста, так и ранние стадии пандемии».

В ВТО обращают внимание на «упругость ключевых секторов на фоне общего спада». В сфере пассажирских авиаперевозок барометр показал лишь 49,2 пункта, хотя «в последнее время ситуация, судя по всему, стабилизировалась», указывают эксперты. В данных «Барометра» по контейнерным перевозкам (92,4) и строительному сектору (97) ВТО также усматривает прекращение негативной тенденции. В свою очередь финансовые услуги (100,3) «являются единственным компонентом общего индекса, находящимся в тренде с середины сентября».

Барометр торговли услугами ВТО — индикатор, аккумулирующий различные показатели в единый индекс. Индикатор выше 100 пунктов дает основания для прогноза на ускорение роста коммерции, ниже — на ослабление темпов.