Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением об увеличении в условиях пандемии коронавируса субсидий для помощи предпринимателям, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

«Прошу рассмотреть предложение о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, дополнительных мер поддержки в виде финансовой помощи в форме субсидии (в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников) с учетом коэффициентов и надбавок за работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним», — говорится в документе.

По словам сенатора, северные коэффициенты предусмотрены в диапазоне 1,15—2 и предполагают выплату минимальной заработной платы от 13 949 рублей до 24 260 рублей, а не в расчете 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, как это предусмотрено постановлением правительства о помощи пострадавшим от пандемии субъектам МСП. «Если учитывать процентную надбавку к заработной плате за работу на Крайнем Севере, то ее величина зависит от района, в котором работает сотрудник, его возраста и продолжительности его работы (проживания) в данном регионе, но ее размер не может быть менее 10%. Доля расходов предприятий, осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера, на оплату труда, ГСМ, электроэнергию в структуре затрат составляет более 40%, в то время как в целом по России — менее 20%, из-за чего развивать бизнес на северных территориях гораздо дороже, чем в других регионах», — уточнил Кутепов.

Нормы федерального законодательства не предполагают включения в состав минимального размера оплаты труда районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, обращает внимание сенатор. «Таким образом, малый и средний бизнес на северных и приравненных к ним территориях, имеющий серьезное удорожание своей деятельности, поставлен в неравные условия с предпринимателями центральной зоны России, так как обязан обеспечить работнику минимальный финансовый уровень в размере большем, чем предприниматели из других регионов. По этой причине субсидия, предусмотренная постановлением правительства, не дала нужного экономического эффекта для северных регионов», — подчеркнул Кутепов.

