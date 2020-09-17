Уральский Банк Реконструкции и Развития предлагает вклад «Пенсионный» .

Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей, срок — 390 дней. Процентная ставка составляет 3,8% годовых. При подключении пакета услуг «Всё под контролем» ставка будет увеличена на 1 процентный пункт. Проценты выплачиваются ежемесячно на счет банковской карты или капитализируются.

Возможны дополнительные взносы. При досрочном расторжении договора ранее начисленные проценты сохраняются.



Оформить депозит могут лица в возрасте от 55 лет включительно, также его можно открыть при наличии документа, подтверждающего получение пенсии и пособий.