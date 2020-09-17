Тимер Банк предоставил клиентам возможность проведения мгновенных переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России.

«Данный сервис позволяет физическим лицам круглосуточно в режиме онлайн осуществлять с использованием интернет-банка и мобильного приложения АО «Тимер Банк» мгновенные переводы денежных средств себе и другим физическим лицам по номеру мобильного телефона в любой банк — участник СБП», — отмечается в сообщении.