Стипендиальный фонд для студентов вузов будет проиндексирован на 3,7% с 1 сентября 2021 года, на 4% в 2022 году и в 2023 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021—2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.

«Ежегодно индексируются на прогнозный уровень инфляции (индекс роста потребительских цен) в 2021 году на 3,7%, в 2022 году на 4% и в 2023 году на 4%: <…> с 1 сентября стипендиальный фонд для студентов федеральных образовательных учреждений профессионального образования, аспирантов, докторантов, интернов и ординаторов», — говорится в документе.

Согласно информации Минобрнауки, средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.