В правительстве обсуждают снижение ставки льготного кредитования МСП по «Программе 8,5», пишут «Известия» , ссылаясь на три источника. Предполагается, что процент по субсидированным займам с 2021 года установят в диапазоне 6,5–7% годовых, а на компенсации банкам выделят 30 млрд рублей. Точная цифра будет зависеть от того, какой объем компенсации, а также размер госгарантий попросят банки, сообщил один из собеседников. По словам другого источника, изменение процента по льготному кредитованию МСП обусловлено снижением ключевой ставки ЦБ.

Представители бизнеса поддержали либерализацию условий льготной программы. По их словам, уменьшение ставки по субсидированным займам приведет к формированию нового рынка кредитов на более низких и выгодных для предпринимателей условиях. Сегодня займы в банках обходятся бизнесу в среднем в 9% годовых. Главным недостатком «Программы 8,5» бизнес считает недоступность кредита — для того чтобы поучаствовать в ней, предприятию нужно соответствовать строгим критериям и представить огромное количество документов.

По словам экспертов, с помощью снижения процента по льготным кредитам власти актуализируют программу кредитования. Ранее заем для МСП под 8,5% с учетом высокой средней ставки действительно был выгодным предложением. Сейчас ряд банков и без учета льгот могут предложить меньший процент. Также объемы кредитования малого бизнеса важно поддерживать, чтобы стимулировать его развитие, считают эксперты.