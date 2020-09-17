Совкомбанк отменил планировавшееся размещение еврооблигаций в рублях и теперь рассматривает возможность предложить бумаги в долларах, сообщили РИА Новости в банке.

«В настоящий момент мы наблюдаем больший интерес инвесторов к еврооблигациям в долларах и рассматриваем возможность предложить рынку именно такой инструмент. Размещение рублевых облигаций в этой связи отменено», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг международное рейтинговое агентство Fitch отозвало ожидаемый рейтинг планировавшегося выпуска евробондов банка в рублях в связи с ожиданием, что размещение не состоится.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее говорил, что банк готовит размещение «социальных» еврооблигаций , номинированных в рублях. Это облигации со специальной целью — предоставление беспроцентных рассрочек по карте «Халва» с увеличением сроков рассрочки для клиентов без повышения комиссий для партнёров проекта. Они должны были стать первыми на долговом рынке «социальными» еврооблигациями (social bonds) российского эмитента.

Совкомбанк планировал с 8 сентября провести серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий банк планировал размещение евробондов с погашением через три года. Организаторами должны были выступить Citi, HSBC, ING и сам Совкомбанк.

В январе этого года Совкомбанк также разместил бессрочные субординированные еврооблигации в объеме 300 миллионов долларов с доходностью в размере 7,75% годовых. Книга заявок в ходе размещения достигла почти 2 млрд долларов.