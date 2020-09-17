СКБ-Банк ввел новый вклад с инвестиционной частью. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Депозит «Инвестиционный» открывается в сумме от 50 тыс. рублей под 7% на срок 181 день. Для открытия вклада нужно в тот же день оформить один из инвестиционных продуктов: «Капитал в плюс» или «Купон_PRO» (продукты ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» и ООО «Компания БКС» соответственно). Сумма вклада не должна быть больше суммы инвестиционной части.



Выплата процентов осуществляется в конце срока. Пополнение счета и расходные операции по вкладу не предусмотрены.