Объем российского рынка IТ-услуг может сократиться по итогам 2020 года, пишет РБК , ссылаясь на консалтинговую компанию IDC. Причина такого прогноза — коронавирус: пандемия изменила экономическую обстановку и условия ведения бизнеса в стране.

Как отметил аналитик IDC, также в 2020 году сразу к нескольким крупным участникам рынка появились претензии у правоохранительных органов. Как отмечает исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев, участившиеся претензии правоохранительных органов к игрокам IТ-рынка негативно влияют на отрасль. По его словам, непонятно, почему, с одной стороны, государство говорит о поддержке IТ-бизнеса, а с другой — происходят задержания и аресты предпринимателей без очевидных причин. Бизнесмены волнуются и не понимают, как жить дальше — верить декларациям или реальной практике, признался он.

Комлев согласился с прогнозом IDC о сокращении объема рынка по итогам года и напомнил, что никто из участников рынка не утверждал, что сможет вырасти во время пандемии. По некоторым сегментам у компаний был небольшой рост, но это было связано с тем, что многим клиентам нужно было помочь перейти на дистанционный режим работы, отметил Комлев. Сейчас рынок консолидируется вокруг госкомпаний или крупных организаций с хорошими связями в госструктурах.

По словам гендиректора «Инфосистемы Джет» Владимира Елисеева, по итогам года рынок IТ-услуг останется на уровне прошлого года либо уйдет в небольшой минус. Это связано даже не столько с сокращением бюджетов, сколько со сдвигом сроков реализации проектов, особенно у наиболее пострадавших отраслей, объяснил он. По мнению исполнительного директора Центра стратегического развития и цифровой трансформации компании «Ланит-Интеграция» Павла Сварника, на замедление российской экономики повлияла не только пандемия, но и сравнительно невысокий уровень технологического развития в стране, поэтому рынок IТ-услуг действительно не смог получить необходимый темп роста.