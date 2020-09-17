Россия вошла в десятку стран с наиболее заметными улучшениями в показателях человеческого капитала за последние десять лет. Об этом сообщили во Всемирном банке, который формирует соответствующий индекс. Индекс человеческого капитала включает в 2020 году данные о состоянии здоровья и образовании по 174 странам, на которые приходится 98% мирового населения. Эти данные охватывают период до марта 2020 года.

Улучшение в РФ главным образом касается показателей состояния здоровья и выражается в повышении коэффициента выживаемости (более высокой доле детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет), а также в снижении доли детей с отставанием в развитии, следует из материалов ВБ. Среди стран региона «Европа и Центральная Азия» РФ наряду с Азербайджаном, Албанией, Черногорией и Польшей демонстрирует и самый значительный прирост ожидаемой продолжительности обучения: главным образом это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в систему дошкольного образования. Кроме того, как подчеркивается в докладе, в России в течение последних десяти лет отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. Вместе с тем абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему высоки, а достигнутый прогресс оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19, считают в ВБ.

«Человеческий капитал вносит огромный вклад в повышение темпов экономического роста в каждой стране. Обеспечение инвестиций в знания и здоровье, которые люди накапливают в течение своей жизни, — это чрезвычайно важная задача для правительств во всем мире. Российская Федерация — среди стран-лидеров в индексе с точки зрения улучшения своих результатов, однако при этом сохраняются нерешенные проблемы, ипредстоит сделать еще очень многое, чтобы улучшить абсолютные значения показателей, входящих в ИЧК», — комментирует директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Индекс человеческого капитала впервые был опубликован в 2018 году. Он анализирует траекторию развития ребенка от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком пятилетнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели отставания в развитии, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет. «ИЧК-2020, в основе которого лежат данные, полученные до марта текущего года, служит важным базовым показателем ситуации до пандемии и может использоваться для выработки стратегий и принятия инвестиционных решений в области здравоохранения и образования в процессе восстановления экономики по завершении пандемии», — подчеркивают в ВБ.

Из 48 стран региона «Европа и Центральная Азия», которые представлены в ИЧК текущего года, 33 входят в 30% стран мира с самыми высокими показателями, почти все — в ведущие 50% таких стран. Вместе с тем внутри региона ситуация весьма неоднородна, указывают экономисты.



Расчеты показывают, что ребенок, рожденный в Российской Федерации сегодня, в перспективе может достичь 68% от производительности, которая характерна для взрослого, имеющего полное образование и оптимальное состояние здоровья. Это соответствует среднему показателю по странам региона «Европа и Центральная Азия» и третьему показателю в мире среди стран с аналогичным уровнем доходов. При этом в РФ наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты в сфере образования высоки, и они лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, а показатели в области здоровья хуже средних по миру.