Среди пользователей приложения много компаний, составляющих группы.
Росбанк запустил новое кросс-платформенное мобильное приложение для юридических лиц «Росбанк Бизнес 2.0», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Кросс-платформенная технология разработки позволяет быстро и синхронно обновлять приложение на всех платформах, исключая разрыв клиентского опыта, что особенно актуально для крупных компаний с большим количеством пользователей. При этом существенно снижаются расходы на разработку, тестирование и поддержку для различных платформ», — говорится в релизе.
Среди пользователей приложения много компаний, составляющих группы. Новое приложение позволяет работать со всеми организациями под одной учетной записью. «Росбанк Бизнес 2.0» отличается лаконичным дизайном, позволяющим сосредоточиться на решении вопросов бизнеса: большинство действий интуитивно понятны и выполняются с главного экрана приложения», — отмечают в банке.
В новой версии приложения, помимо ставших уже традиционными расчетных и контрольных функций, также доступны следующие:
- лента операций на дашборде;
- возможность конверсии валюты по стандартным курсам;
- виджет для работы с депозитами;
- быстрые действия с документами;
- выгрузка выписки в формате 1С;
- код вида доходов и опция для выплат на карту «Мир»;
- понятная информация и уведомления об ограничениях по счету;
- «умные» фильтры в поиске по документам;
- наглядные проверки полей при создании платежей;
- простое редактирование документов до подписания.
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