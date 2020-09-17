Росбанк запустил новое кросс-платформенное мобильное приложение для юридических лиц «Росбанк Бизнес 2.0», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Кросс-платформенная технология разработки позволяет быстро и синхронно обновлять приложение на всех платформах, исключая разрыв клиентского опыта, что особенно актуально для крупных компаний с большим количеством пользователей. При этом существенно снижаются расходы на разработку, тестирование и поддержку для различных платформ», — говорится в релизе.



Среди пользователей приложения много компаний, составляющих группы. Новое приложение позволяет работать со всеми организациями под одной учетной записью. «Росбанк Бизнес 2.0» отличается лаконичным дизайном, позволяющим сосредоточиться на решении вопросов бизнеса: большинство действий интуитивно понятны и выполняются с главного экрана приложения», — отмечают в банке.

В новой версии приложения, помимо ставших уже традиционными расчетных и контрольных функций, также доступны следующие: