Росгосстрах Банк расширил линейку кредитных предложений для автомобилистов, предложив им гибридный кредит. Теперь клиенты, оформляющие кредит наличными с целью приобретения автомобиля , могут воспользоваться специальным предложением банка и снизить ставку на 2 процентных пункта после подтверждения цели покупки, поясняется в сообщении банка.

Кредит в сумме до 3 млн рублей оформляется на срок до пяти лет по ставке от 7,9% годовых. Если не менее 80% от полученных средств были потрачены на приобретение автомобиля, банк снижает базовую процентную ставку на 2 п. п. при передаче транспортного средства в залог. Подтвердить покупку необходимо в течение 60 дней с момента заключения кредитного договора. Оставшуюся сумму можно использовать для покупки дополнительного оборудования и аксессуаров, оплату сервисных услуг и любые другие нужды на усмотрение заемщика.

«Новый подход к кредитованию объединяет преимущества как потребительского , так и автокредитования , что позволяет клиентам получить полную свободу выбора при покупке автомобиля как в автосалоне, так и у частного лица, без ограничений по пробегу, году выпуска, марке и стране производства, а также без обязательного оформления полиса каско », — подчеркивают в кредитной организации.

Также уточняется, что кредит в сумме до 500 тыс. рублей можно оформить по двум документам — паспорту РФ и водительскому удостоверению (или другому документу, удостоверяющему личность). Подтверждение дохода в этом случае не требуется.



«Практически каждый пятый клиент РГС Банка использует кредит наличными для покупки автомобиля… Благодаря переквалификации потребительского займа в залоговый нам удалось предложить клиентам-автомобилистам привлекательную и конкурентную ставку по кредиту», — комментирует член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.

