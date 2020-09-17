Компания «ПрограмБанк» приглашает на VII Международный Форум ВБА-2020 «Цифровая эволюция в финансах», который пройдет 15-16 октября 2020 года в Москве.

На этот раз Форум одновременно пройдет в офлайн и онлайн форматах.

В гостинице «Рэдиссон Славянская» Форум ВБА-2020 пройдет в традиционном офлайн формате. Слушателей ждут 94 доклада и выступления, 5 дискуссий в «круглых столах», на выставке Форума 53 компании покажут свои продукты в сфере ИТ-технологий.

Одновременно с Форумом в офлайн формате — доклады, выступления и выставка — пройдут в онлайн формате. У удаленных участников Форума будут все те же возможности, что и у тех, кто придет в гостиницу «Рэдиссон Славянская» — послушать докладчиков, задать вопросы, пообщаться с сотрудниками компаний, «пощупать» ИТ-продукты.

Теперь все представители банковского сообщества смогут принять участие в крупнейшем мероприятии в мире банковской автоматизации. Независимо от места жительства и отношения к коронавирусу.



Деловая программа Форума ВБА-2020 «Цифровая эволюция в финансах» состоит из 11 конференций:

Цифровая трансформация, ИТ-архитектура и инфраструктура современной финансовой организации.

Продажи, привлечение и обслуживание клиентов. Физические лица.

Маркетплейсы и финансовые экосистемы.

Регулирование, отчетность и управление рисками. МСФО, RegTech, SupTech.

ЕБС, биометрия и продвинутая идентификация.

Система быстрых платежей (СБП): C2C, C2B, C2G, G2C, B2C, B2B.

Управление бизнес-процессами, контентом, ЭДО. BPM, ECM, RPA.

Информационная и кибербезопасность. Защита персональных данных. Антифрод.

Роботизация, управление данными, искусственный интеллект и другие кейсы цифровой трансформации.

Компания «ПрограмБанк» примет участие в Форуме и в офлайн, и в онлайн форматах.

Наши доклады будут посвящены темам:

«Особенности взыскания в кризис — методология и технология».

«Автоматизация контроля высокорискованных клиентских операций. Опыт реализованных проектов».

Программа Форума ВБА-2020 находится в стадии формирования, точное время докладов мы сообщим чуть позже.



Регистрируйтесь и приходите. Ждем вас на форуме!

Справочная информация



Компания « ПрограмБанк » является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке 30 лет.

Компания устойчиво входит в ТОП-3 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS SalesLeagueTable ).

Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — « ПрограмБанк.ФронтОфис », « ПрограмБанк.АБС » и « ПрограмБанк.БизнесАнализ », системы для страхового рынка — « ПрограмБанк.Страхование », микрофинансового рынка — « ПрограмБанк.КредитМикро »...



Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы «Московская Биржа»), СПАО «Ингосстрах», МФК «МигКредит», Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО «Яндекс-Деньги», а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.