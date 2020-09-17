Онлайн-магазины интересуются подключением к Системе быстрых платежей (СБП) по агентской схеме, протестировать этот механизм в пилотном режиме планируется в конце текущего года, сообщили в пресс-службе Банка России.

«Мы видим запрос со стороны участников рынка на подключение к Системе быстрых платежей по агентской схеме. Такое подключение сократит путь взаимодействия торгово-сервисных предприятий с ОПКЦ (Операционно-платежным клиринговым центром. — Прим. ред.) СБП при формировании QR-кодов. Интерес к данной схеме проявили различные торговые онлайн-площадки, через которые представители малого, среднего и крупного бизнеса реализуют товары, работы, услуги», — отметил регулятор.

«Банк России продолжает работу по развитию сервисов СБП. Для этого совместно с участниками рынка прорабатывается в том числе и такая возможность. Пилотный проект планируется провести в конце 2020 года. По его результатам будет принято решение о дальнейшем тиражировании этой модели работы и о критериях, предъявляемых к организациям-агентам для их регистрации в ОПКЦ СБП», — планирует ЦБ.

Ранее сообщалось, что ассоциация «Финтех» предложила банкам обеспечить возможность прямого технологического подключения агентов — в первую очередь торгово-сервисным предприятиям, с частичным замещением банка-эквайера.