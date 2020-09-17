Почти 40% соискателей, принявших участие в онлайн-опросе сервиса по поиску работы Worki и исследовательской компании ResearchMe, ищут работу при помощи социальных сетей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в компаниях по итогам исследования.

«Worki совместно с ResearchMe провел онлайн-опрос среди 3 250 работающих или находящихся в поиске работы пользователей Рунета, по итогам которого оказалось, что 39% респондентов ищут работу в социальных сетях. Помимо этого, среди каналов поиска работы опрошенные отмечали сайты с объявлениями о вакансиях (66% респондентов) и поиск через друзей и знакомых (51%)», — сообщили в компаниях.

Отмечается, что использование соцсетей для поиска работы популярнее всего у людей в возрасте до 35 лет (по сравнению с теми, кто старше 35 лет): 49% респондентов до 24 лет и 43% респондентов 25—34 лет обычно ищут работу в социальных сетях. Чем пользователи старше, тем выше доля тех, кто ищет работу через друзей, знакомых и коллег. В более старшем возрасте (45+) ищут работу в соцсетях всего 35% респондентов. Наиболее популярные способы поиска работы в социальных сетях, которые отмечали респонденты, — это поиск вакансий в тематических сообществах (69% опрошенных), отклик в постах на официальной странице работодателя или в группе работодателя (36%), личные сообщения работодателю через официальную страницу или группу (19%).

Более половины респондентов (55%) в возрасте 16—24 лет общались с работодателями через сообщения в соцсетях, 48% — в возрасте 25—34 лет, 44% — в возрасте 35—44 лет. Большинство пользователей (78%) считают удобной возможность общаться с потенциальным работодателем в соцсетях. Среди преимуществ такой переписки пользователи отмечают скорость общения, возможность увидеть, прочитано отправленное сообщение или нет (для женщин это важнее, чем для мужчин: 41% против 34% соответственно). Эти данные подтверждаются статистикой приложения Worki во «ВКонтакте», где 75% соискателей отвечают на сообщения рекрутерам в течение пяти минут.