Белорусские и российские операторы до 24 сентября протестируют работу в условиях отмены роуминга на территории Союзного государства и заключат соглашения по борьбе с мошенничеством. Об этом сообщили в четверг в Министерстве связи и информатизации Белоруссии по итогам переговоров с российской стороной в режиме видеоконференции.

«Операторам поставлена задача закончить работы по тестированию пропуска роумингового трафика и заключению антифродовых [нацеленных на борьбу с мошенничеством] соглашений не позднее 24 сентября 2020 года», — отметили в ведомстве.

Очередную видеоконференцию по данному вопросу стороны решили провести 25 сентября, проинформировали в Минсвязи.

По информации министерства, белорусская сторона обозначила ряд вопросов межоператорского взаимодействия, которые необходимо решить для завершения к 1 октября 2020 года работы по отмене роуминга. Это касается тестирования пропуска роумингового трафика и реализации совместных мероприятий по выявлению и пресечению мошенничества с использованием электросвязи. «Российской стороной были дополнены и поддержаны данные предложения», — заявили в Минсвязи Белоруссии.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что вступление в силу достигнутых договоренностей в соответствии с «дорожной картой» по отмене роуминга (подписана в 2019 году) должно состояться не позднее сентября 2020 года. В ходе заседания Группы высокого уровня Союзного государства уточнялось, что реализация мероприятий должна быть завершена до 1 октября 2020 года, что полностью соответствует «дорожной карте» и лишь закрепляет сроки ее реализации на более высоком уровне.