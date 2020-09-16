Дистанционное заключение ипотечных сделок хотят сделать бессрочным, это уже обсуждают в Кабмине, пишут «Известия» , ссылаясь на пресс-службу вице-премьера Марата Хуснуллина. С таким предложением к зампреду правительства обратилась «Деловая Россия». Вместе с девелоперами и «ДОМ.РФ» она предлагает внести необходимые изменения в «антиотмывочный» закон (115-ФЗ), который регулирует порядок идентификации клиентов банков, в том числе удаленной.

Предлагается разрешить открывать счета физлицам по видеосвязи — через учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), но без применения биометрической системы. Также стоит позволить физлицам подписывать документы простой электронной подписью, которая была получена лично после прохождения идентификации с использованием ЕСИА. По таким счетам можно будет проводить операции, связанные только с их назначением, говорится в письме.

По словам представителей банков, новая технология дала клиентам возможность решить свои жилищные вопросы, не выходя из дома, и привела к технологическому прорыву в сфере ипотечного кредитования. Кредитные организации поддерживают инициативу бизнеса, поскольку это позволит клиентам решать квартирный вопрос легче и быстрее. Но при изменении подходов необходимо учитывать также затратную часть, чтобы нововведения не привели к удорожанию стоимости ипотечных продуктов, отметили банкиры.

По словам экспертов, упрощенная идентификация клиента и верификация документов, необходимых для оформления ипотеки, несет в себе риски. В первую очередь речь идет о мошенничестве, когда кредит оформляется на подставное лицо. С другой стороны, ипотека по своей сути непростой продукт — для выдачи таких кредитов требуется сбор и подтверждение множества документов, поэтому мошенникам проще работать с необеспеченными потребкредитами и вряд ли они попытаются брать ипотеку, считают эксперты. Потенциальный спрос на онлайн-сделки на рынке новостроек очень велик, также возможность полностью дистанционных продаж необходима на случай новых вирусных всплесков, отметили эксперты.