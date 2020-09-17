ЦБ установил официальные курсы валют на 18 сентября.

Курс доллара повысился на 26,63 копейки, составив 75,1941 рубля (74,9278 рубля на 17 сентября). Курс евро понизился на 23,31 копейки до 88,6313 рубля (88,8644 рубля на 17 сентября).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:20 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,19 рубля (плюс 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,63 рубля (плюс 7 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 75,1—75,36 рубля за доллар и 88,47—88,89 рубля за евро.