Суммарный ущерб для мировой экономики из-за распространения коронавируса составит к концу 2021 года 7 трлн долларов. Такую оценку в интервью газете Les Echos привела главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития Лоранс Бун, передает ТАСС.

«На 2021 год мы не изменили наши прогнозы. Мировая экономика не будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозировалось, — отметила она. — Нам предстоит жить с вирусом еще много месяцев». «К концу 2021 года мировой ВВП потеряет 7 триллионов долларов. Это серьезное потрясение», — заявила Бун.



В среду ОЭСР распространила доклад, в котором допустила снижение мирового ВВП в 2020 году на 4,5%, а не на 6% (что прогнозировалось ранее) при позитивном развитии ситуации с распространением коронавируса. В новом отчете организации указывается, что падение мирового производства в 2020 году оказалось меньше, чем ожидалось, однако остается беспрецедентным для новейшей истории. В ОЭСР отметили, что объемы производства быстро выросли после смягчения ограничительных мер и первоначального возобновления деятельности предприятий, но темпы глобального восстановления в летние месяцы несколько замедлились.